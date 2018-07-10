Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ-2018

Главным фаворитом чемпионата мира по футболу в 2018 году россияне считают сборную Франции. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 21% жителей РФ уверены в победе французов.

Вторым претендентом на победу в турнире россияне назвали сборную Англии. Такое мнение высказали 18% опрошенных. Чуть меньше, 17%, считают, что чемпионом мира станет Хорватия. 14% болельщиков полагают, что Кубок мира завоюют бельгийцы.

Как уточняет телеканал «Звезда», опрос проводился 8 июля 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

10 июля состоится первый полуфинал. В 21:00 в Санкт-Петербурге встретятся команды Франции и Бельгии. Ожидается, что на матч прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, король Бельгии Филипп и королева Матильда.

11 июля вторую путевку в финал разыграют сборные Хорватии и Англии.