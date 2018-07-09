ФИФА назвала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

Сборная России по футболу названа лучшей командой по игре в обороне по итогам матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что подопечные Станислава Черчесова в турнире сделали больше всех оборонительных действий – всего 259 выносов, отборов и сэйвов. Также указывается, что Денис Черышев, на счету которого четыре забитых гола, вошел в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2018. Также Роман Зобнин стал лучшим по пробегу — его показатель составил 62 км, пишет НСН.

Лучшей атакующей командой турнира ФИФА назвала сборную Бразилии, на чьем счету 292 атаки. Испанцы сделали больше всего успешных передач — 3120, а самой результативной командой мундиаля признана сборная Бельгии, забившая 14 голов.

Самым бьющим футболистом назвали Неймара, сделавшего 27 ударов по воротам, самым пасующим — Серхио Рамоса, который отметился на турнире 485 точными передачами, а больше всего сэйвов сделал вратарь сборной Мексики Гильмеро Очоа — 25.

Статистика была подведена по итогам 60 матчей ЧМ-2018. За победу на турнире сразятся команды Бельгии, Франции, Англии и Хорватии. Сборная последней вышла в полуфинал по результатам серии пенальти в матче с россиянами.