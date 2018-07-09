Прямой эфир
Сюжет:

ФИФА назвала сборную России лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

0
Фото: TASS/PA Images/David Klein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу названа лучшей командой по игре в обороне по итогам матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре‍

Отмечается, что подопечные Станислава Черчесова в турнире сделали больше всех оборонительных действий – всего 259 выносов, отборов и сэйвов. Также указывается, что Денис Черышев, на счету которого четыре забитых гола, вошел в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2018. Также Роман Зобнин стал лучшим по пробегу — его показатель составил 62 км, пишет НСН.

Лучшей атакующей командой турнира ФИФА назвала сборную Бразилии, на чьем счету 292 атаки. Испанцы сделали больше всего успешных передач — 3120, а самой результативной командой мундиаля признана сборная Бельгии, забившая 14 голов.

Самым бьющим футболистом назвали Неймара, сделавшего 27 ударов по воротам, самым пасующим — Серхио Рамоса, который отметился на турнире 485 точными передачами, а больше всего сэйвов сделал вратарь сборной Мексики Гильмеро Очоа — 25.

Статистика была подведена по итогам 60 матчей ЧМ-2018. За победу на турнире сразятся команды Бельгии, Франции, Англии и Хорватии. Сборная последней вышла в полуфинал по результатам серии пенальти в матче с россиянами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плющенко высказался об игре сборной России по футболу на ЧМ-2018
Черчесов раскрыл подробности звонка Путина после матча с хорватами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017