Прямой эфир
Сюжет:

Плющенко высказался об игре сборной России по футболу на ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России подарила всем россиянам настоящий праздник футбола и доказала, что футбол в РФ является одним из ключевых видов спорта. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Ребята до конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью [форварда Артема] Дзюбы, его слезы дорогого стоят. Мы верим, что у нас есть футбол», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс». Плющенко добавил, что, конечно, хотелось еще больше праздника, но сборная России и так показала успешный результат, войдя в восьмерку лучших футбольных команд мира.

7 июля в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года в серии пенальти. Выход в 1/4 финала турнира стал для россиян лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дзюба и Черышев попали в сборную открытий ЧМ-2018
Футболист Самедов объявил о завершении карьеры в сборной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017