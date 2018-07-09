Плющенко высказался об игре сборной России по футболу на ЧМ-2018

Сборная России подарила всем россиянам настоящий праздник футбола и доказала, что футбол в РФ является одним из ключевых видов спорта. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Ребята до конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью [форварда Артема] Дзюбы, его слезы дорогого стоят. Мы верим, что у нас есть футбол», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс». Плющенко добавил, что, конечно, хотелось еще больше праздника, но сборная России и так показала успешный результат, войдя в восьмерку лучших футбольных команд мира.

7 июля в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года в серии пенальти. Выход в 1/4 финала турнира стал для россиян лучшим результатом на мировых первенствах в постсоветской истории.