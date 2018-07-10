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Головин прокомментировал неудачные пенальти во время игры с Хорватией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Серия пенальти — это лотерея, поэтому Смолова и Фернандеса, неудачно пробивших по воротам сборной Хорватии, не стоит винить в нереализованных 11-метровых. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал полузащитник и один из лидеров сборной России Александр Головин.

По словам Головина, все члены команды расстроены проигрышем хорватам, поскольку при счете 2:2 российская сборная находилась буквально в шаге от полуфинала. Но исход встречи решил случай, а потому подопечные Станислава Черчесова могут с достоинством смотреть в глаза болельщикам, отметил игрок.

По его словам, не стоит винить Федора Смолова, который пробил первый из двух неудачных пенальти.

«Тяжело всем. Тут не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет. Проиграла команда или выиграла — нужно достойно относиться к любому результату», — прокомментировал полузащитник.

Аналогичным образом Головин высказался и о Марио Фернандесе, пробившем мимо ворот соперника.

«Он решился исполнить 11-метровый. Подошел, пробил, не получилось. Но ничего страшного: каждый может неудачно исполнить пенальти», — подчеркнул футболист.

За то, что сборная страны впервые за очень долгое время вышла в 1/4 финала чемпионата мира, Александр Головин тепло поблагодарил фанатов.

«Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые во всех матчах отлично нас поддерживали. Я никогда этого не забуду. Благодаря этой поддержке мы сумели добиться такого результата», — резюмировал один из лидеров российской сборной.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы были в шаге от полуфинала»

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