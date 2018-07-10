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Трамп назвал «глупыми» советовавших ему не звонить Путину

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в марте 2018 года назвал «глупыми» тех людей, которые выступали против их беседы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ходом переговоров. 

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Издание отмечает, что речь шла о работниках администрации американского лидера.

Кроме того, как уточняет газета, Трамп сказал Путину, что Россия и США должны улучшать свои отношения. 

Разговор между двумя лидерами состоялся 20 марта по инициативе американской стороны. Трамп решил поздравить Путина с победой на выборах главы государства

В марте газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой. Так, во время регулярного брифинга американскому лидеру передали записку с надписью заглавными буквами: «Не поздравляй». Несмотря на это, беседа всё же состоялась. 

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