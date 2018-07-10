Трамп назвал «глупыми» советовавших ему не звонить Путину
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в марте 2018 года назвал «глупыми» тех людей, которые выступали против их беседы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ходом переговоров.
Издание отмечает, что речь шла о работниках администрации американского лидера.
Кроме того, как уточняет газета, Трамп сказал Путину, что Россия и США должны улучшать свои отношения.
Разговор между двумя лидерами состоялся 20 марта по инициативе американской стороны. Трамп решил поздравить Путина с победой на выборах главы государства.
В марте газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой. Так, во время регулярного брифинга американскому лидеру передали записку с надписью заглавными буквами: «Не поздравляй». Несмотря на это, беседа всё же состоялась.