Трамп назвал «глупыми» советовавших ему не звонить Путину

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в марте 2018 года назвал «глупыми» тех людей, которые выступали против их беседы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ходом переговоров.

Издание отмечает, что речь шла о работниках администрации американского лидера.

Кроме того, как уточняет газета, Трамп сказал Путину, что Россия и США должны улучшать свои отношения.

Разговор между двумя лидерами состоялся 20 марта по инициативе американской стороны. Трамп решил поздравить Путина с победой на выборах главы государства.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой. Так, во время регулярного брифинга американскому лидеру передали записку с надписью заглавными буквами: «Не поздравляй». Несмотря на это, беседа всё же состоялась.