Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента

Во вторник, 20 марта, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Американский лидер поздравил Путина с победой на выборах президента. Политики поддержали развитие практического сотрудничества России и США на различных направлениях. Подчеркнута польза взаимодействия «в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом», уточняет Кремль. Также Путин и Трамп проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества и обсудили энергетическую сферу.

Президенты РФ и США обсудили ситуации в Сирии и на Украине и отметили снижение «напряженности вокруг Корейского полуострова».

Особое внимание Путин и Трамп в ходе разговора уделили вопросу о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Ранее, комментируя сообщения о том, что Трамп не поздравил российского лидера с победой на выборах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «утро вечера мудренее».