В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие звонка от Трампа

Отсутствие поздравлений Путину с победой на выборах президента от хозяина Белого дома Дональда Трампа в Кремле не сочли недружественным шагом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что «кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам».

«Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе», — продолжил он, передает RT.

Путин получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров, отметил Песков и добавил, что «утро вечера мудренее».

Ранее в Белом доме заявили, что итоги президентских выборов в РФ администрацию Трампа не удивили и Трамп «не планировал» поздравлять российского коллегу по телефону.