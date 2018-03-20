Король Иордании поздравил Путина с победой на выборах президента

Король Иордании Абдалла II поздравил Владимира Путина с победой на состоявшихся в воскресенье, 18 марта выборах президента России. Монарх в ходе телефонного разговора пожелал российскому лидеру успехов, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и пожелал новых успехов», — приводит сообщение Кремля «Федеральное агентство новостей».

Владимир Путин и король Иордании в ходе телефонной беседы выразили взаимную заинтересованность в активном развитии сотрудничества двух государств.

Согласно предварительным данным, Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов.

С переизбранием его поздравили генсек Совета Европы, президент Италии, канцлер Германии, лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии и многих других стран.