Песков прокомментировал отказ Трампа поздравить Путина с победой на выборах

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от американского коллеги Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — сказал он.

Песков также отметил, что Путину пришло огромное количество поздравительных телеграмм.

«Их очень много, я не могу сказать, была ли из Америки телеграмма», — отметил он.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов, прошедших в России 18 марта. Согласно предварительным данным, Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

Путина поздравили с переизбранием генсек Совета Европы, президент Италии, канцлер Германии, лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии и многих других стран.