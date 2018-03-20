Песков прокомментировал отказ Трампа поздравить Путина с победой на выборах
В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от американского коллеги Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — сказал он.
Песков также отметил, что Путину пришло огромное количество поздравительных телеграмм.
«Их очень много, я не могу сказать, была ли из Америки телеграмма», — отметил он.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов, прошедших в России 18 марта. Согласно предварительным данным, Путин одержал победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.
Путина поздравили с переизбранием генсек Совета Европы, президент Италии, канцлер Германии, лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии и многих других стран.