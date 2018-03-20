В Кремле прокомментировали отказ Трампа поздравить Путина с победой на выборах

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с переизбранием от американского лидера Дональда Трампа. Об этом во вторник, 20 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — сказал Песков, добавив, что «утро вечера мудренее».

При этом Песков не смог сказать, поступало ли письменное поздравление от Трампа. Он отметил, что список поздравлений, которые поступают по каналам МИДа, очень большой.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский назвал слабостью отказ Трампа поздравить Путину с победой на выборах. По словам политолога, российский лидер будет руководить страной еще шесть лет, то есть с высокой долей вероятности «пересидит Трампа».

Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.