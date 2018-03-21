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Помощники Трампа советовали ему не поздравлять Путина с победой

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Помощники американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, глава Белого дома проигнорировал записку, полученную во время регулярного брифинга, в которой заглавными буквами было написано: «Не поздравляй». Также Трамп не принял во внимание совет помощников обсудить в ходе телефонного разговора с Путиным дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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Телефонный разговор между лидерами США и РФ состоялся 20 марта по инициативе американской стороны. В ходе беседы Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента России. Главы государств высказались в пользу практического сотрудничества двух стран в различных направлениях, а также подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Трамп остался доволен переговорами с российским лидером, а также не исключил возможности встречи с Владимиром Путиным в недалеком будущем.

При этом ранее сообщалось, что Белый дом не удивлен итогам выборов, в связи с чем Дональд Трамп «не планировал» поздравлять российского лидера с победой. Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал Трампа за решение поздравить Владимира Путина.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 67%. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов.

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