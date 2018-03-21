Трамп внес в сенат кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома во вторник, 20 марта.

На данный момент Помпео занимает пост директора ЦРУ, и для его утверждения необходимо положительное решение комитета сената по иностранным делам, сообщает «РИА Новости».

Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона 13 марта.

Определяющим фактором при принятии решения об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона стала его позиция по КНДР.

Трамп хотел оказать на Пхеньян максимальное давление и лишь затем принять предложение о переговорах с Ким Чен Ыном. Тиллерсон же выступал против давления на Северную Корею.