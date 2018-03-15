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СМИ назвали причину отставки Рекса Тиллерсона

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Определяющим фактором при принятии решения об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона стала его позиция по КНДР, которая противоречила позиции президента США Дональда Трампа.

Глава государства хотел оказать на Пхеньян максимальное давление и лишь затем принять предложение о переговорах с Ким Чен Ыном. Тиллерсон же выступал против давления на КНДР, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это дало президенту повод полагать, что госсекретарь готов пойти на уступки КНДР. Последние несколько недель он занимался кадровыми перестановками в своем кабинете. Он рассчитывает, что новая команда будет готова к переговорам с лидером КНДР.

Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона во вторник, 13 марта. Его место займет директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.

Переговоры между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном должны состояться до мая текущего года.

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