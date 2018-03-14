СМИ: Трамп заставлял Тиллерсона есть перед китайцами завядший салат

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Китае приказал занимавшему в то время пост госсекретаря Рексу Тиллерсону съесть завядший салат «Цезарь», чтобы не обидеть участников встречи, пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным газеты, инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура по Азии президента США.

Как пишет газета, Трамп был обеспокоен тем, что несъеденный салат может обидеть принимающую строну, и призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде.

«Рекс, ешь салат», — цитирует издание слова американского президента.

Газета отмечает, что этот инцидент демонстрирует «неловкие отношения», которые время от времени возникали между политиками.

Президент США Дональд Трамп 13 марта отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона.