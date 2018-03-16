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Глава Пентагона: уход Тиллерсона не повлияет на отношения США с союзниками

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Уход госсекретаря США Рекса Тиллерсона с поста никак не скажется на отношениях Вашингтона с союзниками. Об этом в ходе завершения рабочей поездки в страны Ближнего Востока сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет The Washington Post.

«Эта тема даже не поднималась, только с вами (с журналистами). И я понимаю, почему вы спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто указываю на то, что это вашингтонская история», — приводит слова Тиллерсона ТАСС.

При этом министр признал, что он вместе с Тиллерсоном всегда разрешали все разногласия перед тем, как идти на встречи в Белый дом.

Глава Пентагона отметил, что прочность отношений США со странами-союзниками, «имеющими очень мощные институты, выходит за рамки отдельных личностей». За последние два дня Мэттис посетил Бахрейн и Афганистан.

13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место займет директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.

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