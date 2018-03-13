Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Кабул с необъявленным визитом во вторник, 13 марта.

Глава Пентагона заявил журналистам, что победа в Афганистане «еще возможна» и она необязательно должна быть на поле боя.

По его словам, члены террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) заинтересованы в мирных переговорах с правительством исламской республики.

При этом Мэттис добавил, что не все боевики готовы к диалогу, сообщает Associated Press.

Вместе с тем цель визита главы Пентагона в Афганистан до сих пор не известна.

Отмечается, что распространить заявления главы Минобороны сопровождавшим его журналистам разрешили лишь после того, как он прибыл на военную базу США в республике.

Представители СМИ рассказали, что за годы поездок в Афганистан такое произошло впервые. Связано это со сложной ситуацией с безопасностью в Кабуле.