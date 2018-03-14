Постпред России при ЕС призвал не ждать от Помпео мягкости

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что у российской стороны нет оснований ждать от позиции по нашей стране «мягкости» от нового главы Госдепартамента США Майка Помпео.

Чижов подчеркнул, что надеяться на то, что Помпео будет придерживаться более мягкого подхода, нет оснований, передает Reuters.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона во вторник, 13 марта. Место главы Госдепа США получил Майк Помпео, доселе руководивший ЦРУ, на его уже бывшую должность назначена Джина Хаспел.

Одной из причин отставки Рекса Тиллерсона стали серьезные разногласия с Трампом по ядерной сделке с Тегераном. Помпео же разделяет взгляды президента США на эту проблему.