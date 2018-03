В США правозащитники выступили против новых назначений Помпео и Хаспел

Американские правозащитники воспротивились новым назначениям Майка Помпео и Джины Хаспел. По мнению общественников, эти лица не подходят на должности глав Госдепартамента и ЦРУ.

Глава центра конституционных прав (CCR) Винсент Уоррен заявил, что Помпео «как «сорвавшаяся с лафета пушка» — действует, прежде чем подумать».

«Для работы на высшем дипломатическом посту требуется противоположный темперамент», — передает слова Уоррена «РИА Новости».

В свою очередь, представитель Human Rights Watch в Вашингтоне Сара Маргон написала в Twitter: «Вызывает глубокую обеспокоенность то, что президент Трамп выдвинул кандидатами на две ключевые должности, влияющие на репутацию США в мире, двух человек, которые поддерживали пытки. Сенат должен отвергнуть обе кандидатуры».

It's deeply troubling that President Trump has nominated to very senior positions affecting US standing in the world two people who have endorsed torture. The Senate should reject both nominations.