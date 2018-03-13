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В США правозащитники выступили против новых назначений Помпео и Хаспел

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американские правозащитники воспротивились новым назначениям Майка Помпео и Джины Хаспел. По мнению общественников, эти лица не подходят на должности глав Госдепартамента и ЦРУ.

Глава центра конституционных прав (CCR) Винсент Уоррен заявил, что Помпео «как «сорвавшаяся с лафета пушка»  — действует, прежде чем подумать».

«Для работы на высшем дипломатическом посту требуется противоположный темперамент», — передает слова Уоррена «РИА Новости».

В свою очередь, представитель Human Rights Watch в Вашингтоне Сара Маргон написала в Twitter: «Вызывает глубокую обеспокоенность то, что президент Трамп выдвинул кандидатами на две ключевые должности, влияющие на репутацию США в мире, двух человек, которые поддерживали пытки. Сенат должен отвергнуть обе кандидатуры».

О новом назначении директора ЦРУ Майка Помпео президент США также сообщил в соцсетях. После перемещения директора спецслужбы на пост госсекретаря его заместитель Джина Хаспел получит кресло главы ЦРУ.

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