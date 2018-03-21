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Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ron Sachs
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Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за решение поздравить российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

«Американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы. Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны», — заявил политик.

С критикой выступил и другой сенатор Митч Макконнелл, являющийся лидером республиканцев в сенате США. По его словам, результаты выборов в России внушают сомнения, так как РФ — «коммунистическая страна».

Выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 67%. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов.

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На выборах в России присутствовали наблюдатели со всего мира. Комиссия ОБСЕ высоко оценила проведение голосования.

«Центральная избирательная комиссия провела выборы эффективно и прозрачно, а день голосования прошел организованно», –– говорится в отчете ОБСЕ.

После выборов наблюдатель из США Клайн Престон назвал их честными, открытыми и заслуживающими доверия.

Владимира Путина поздравили с победой лидеры многих стран, среди которых Германия, Италия, Испания, Япония, Китай, Индия и другие.

Белый дом заявил, что не видит причин поздравлять Путина, но 20 марта президент Дональд Трамп позвонил российскому лидеру и поздравил его с переизбранием.

 

 

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