Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за решение поздравить российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

«Американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы. Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны», — заявил политик.

— ABC News (@ABC) 20 марта 2018 г.

С критикой выступил и другой сенатор Митч Макконнелл, являющийся лидером республиканцев в сенате США. По его словам, результаты выборов в России внушают сомнения, так как РФ — «коммунистическая страна».



Выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 67%. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов.

На выборах в России присутствовали наблюдатели со всего мира. Комиссия ОБСЕ высоко оценила проведение голосования.

«Центральная избирательная комиссия провела выборы эффективно и прозрачно, а день голосования прошел организованно», –– говорится в отчете ОБСЕ.

После выборов наблюдатель из США Клайн Престон назвал их честными, открытыми и заслуживающими доверия.

Владимира Путина поздравили с победой лидеры многих стран, среди которых Германия, Италия, Испания, Япония, Китай, Индия и другие.

Белый дом заявил, что не видит причин поздравлять Путина, но 20 марта президент Дональд Трамп позвонил российскому лидеру и поздравил его с переизбранием.