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Трамп остался доволен телефонными переговорами с Путиным

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«У нас был очень хороший телефонный разговор», — сказал американский лидер.

Дональд Трамп также не исключил, что в недалеком будущем может состояться встреча с Путиным. По его словам, планируется обсудить «гонку вооружений».

«Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить «гонку вооружений», — отметил президент США.

Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. Обе стороны в ходе телефонных переговоров подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений, а также высказались в пользу развития сотрудничества по различным направлениям.

Ранее в администрации Белого дома заявили, что не удивлены результатами президентских выборов в РФ, а также отметили, что телефонного разговора между Трампом и Путиным не планируется.

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