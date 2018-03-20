Прямой эфир

Госдеп назвал «протокольным» поздравление Путину от Трампа

0
Фото: Global Look Press/Evan Walker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поздравление президента США Дональда Трампа, которое он направил своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю победы на выборах главы государства 18 марта, было частью протокола, утверждает глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Поздравления для президента
Зарубежные политики отреагировали на победу Владимира Путина на выборах президента

«Я бы сказала, что это называется протокол. Это часть работы, это просто реальность», — приводит ее слова ТАСС.

Науэрт отметила, что и другие лидеры также поздравили Путина с победой.

Путин и Трамп провели телефонный разговор во вторник, он прошел по инициативе американской стороны. Оба лидера высказались в пользу развития сотрудничества и условились развивать двусторонние контакты.

Хозяин Белого дома остался доволен результатами беседы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путина поддержали на выборах 84,99% россиян за рубежом
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на президентских выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017