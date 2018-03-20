Госдеп назвал «протокольным» поздравление Путину от Трампа

Поздравление президента США Дональда Трампа, которое он направил своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю победы на выборах главы государства 18 марта, было частью протокола, утверждает глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Я бы сказала, что это называется протокол. Это часть работы, это просто реальность», — приводит ее слова ТАСС.

Науэрт отметила, что и другие лидеры также поздравили Путина с победой.

Путин и Трамп провели телефонный разговор во вторник, он прошел по инициативе американской стороны. Оба лидера высказались в пользу развития сотрудничества и условились развивать двусторонние контакты.

Хозяин Белого дома остался доволен результатами беседы.