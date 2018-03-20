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Путина поддержали на выборах 84,99% россиян за рубежом

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Действующий президент РФ Владимир Путин получил на выборах 84,99% голосов россиян, проживающих за границей, сообщил член Центризбиркома Василий Лихачев.

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Всего за рубежом на выборы пришли почти 475,3 тыс. наших соотечественников, при этом почти 404 тыс. из них отдали свой голос за Путина.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — за него проголосовали 5,04% человек, третья позиция досталась Ксении Собчак (4,07% голосов). 

На четвертом месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1,75%), на пятом — Григорий Явлинский (1,57%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов, указывает «РИА Новости».

Как сообщил «Интерфаксу» член Центризбиркома Василий Лихачев, самая высокая явка на выборах за рубежом была зафиксирована в Молдавии, Германии, Эстонии, Белоруссии и Латвии. Высокую активность в ходе голосования также продемонстрировали россияне в Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Израиле, Таджикистане и Армании.

«В конце списка из 15 зарубежных стран, показавших высокую явку, — США, Франция, Чехия и Киргизия», — приводит агентство его слова.

Окончательные результаты выборов ЦИК опубликует через 10 дней. 

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