Министр культуры Британии возглавит минздрав

Мэтт Хэнкок сменит Джереми Ханта на посту главы минздрава Великобритании после назначения последнего министром иностранных дел королевства.

«Королева утвердила назначение Мэтта Хэнкока министром здравоохранения», — приводит агентство «РИА Новости» сообщение канцелярии британского премьера.

Ранее Хэнкок находился на посту министра культуры королевства.

Перестановки произошли в связи с отставкой Бориса Джонсона из-за разногласий по вопросу отношений королевства с Евросоюзом после выхода Великобритании из ЕС. Джонсон возглавлял британский МИД с лета 2016 года. До этого, с 2008 года, он являлся мэром Лондона.

Несогласие с проводимой премьер-министром Терезой Мэй политикой высказал и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, также ранее сложивший свои полномочия.

Джонсон и Дэвис являются сторонниками жесткой процедуры выхода из ЕС. По мнению экс-главы МИД Великобритании, королевство «движется к статусу колонии», а поведение властей на переговорах по Brexit ведет к потере возможностей, на которые надеялся народ. Как позже призналась Мэй, отставки ее «несколько удивили».

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.