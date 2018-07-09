Терезу Мэй «несколько удивила» отставка Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 9 июля, призналась, что была несколько удивлена отставкой Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел после продуктивного совещания правительства по вопросу выхода страны из ЕС.

«Я сожалею и несколько удивлена, что после продуктивного обсуждения, которое у нас состоялось в Чекерсе в пятницу, и того всеобъемлющего и подробного предложения, которое мы согласовали в качестве кабинета министров, получила его [письмо Джонсона об отставке]», — цитирует ТАСС письмо, которое глава кабмина направила Джонсону.

Джонсон сложил полномочия 9 июля. Он возглавлял министерство с лета 2016 года. В офисе премьер-министра пообещали назвать имя его преемника в ближайшее время.

Комментируя свою отставку, экс-министр заявил, что Великобритания «движется к статусу колонии». По его мнению, поведение властей страны на переговорах по Brexit привело к потере возможностей, на которые надеялся народ.