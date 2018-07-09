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Косачев прокомментировал отставку главы МИД Британии

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Отставка Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании вряд ли приведет к резким переменам во внешнеполитическом курсе страны, в том числе по отношению к Москве, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Слишком далеко зашли и в МИД [Великобритании], и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад», — написал сенатор в Facebook.

Вместе с тем, по мнению Косачева, «шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется».

Джонсон подал в отставку 9 июля. Он возглавлял британский МИД с 13 июля 2016 года. До этого, с 2008 года, Джонсон был мэром Лондона.

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