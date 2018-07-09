Глава МИД Британии Джонсон подал в отставку

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает Reuters со ссылкой на офис британского премьер-министра Терезы Мэй.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу», — говорится в заявлении, которое приводит агентство.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Британии с 13 июля 2016 года. До этого, с 2008 года, он являлся мэром Лондона.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. По информации журналистов, увольнения связаны с разногласиями по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете, они являлись сторонниками «жесткого Brexit». При этом Мэй на прошлой неделе заявила о намерении смягчить условия выхода королевства из ЕС.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.