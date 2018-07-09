Тереза Мэй приняла отставку министра по делам Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза Дэвида Дэвиса.

«Я сожалею, что у правительство лишилось вашего экспертного мнения и рекомендаций в тот момент, когда мы готовим соглашение и завершаем процесс выхода из ЕС», — приводит Sky News слова Мэй.

При этом премьер поблагодарила министра за проделанную работу. Дэвис был главным переговорщиком Великобритании с Евросоюзом об условиях Brexit.

Свой уход он объяснил тем, что правительство 6 июля согласовало слишком мягкий план по выходу Великобритании из ЕС.

Между там Мэй уверена, что согласованный документ направлен на сохранение торговли с Евросоюзом и отвечает интересам бизнеса.

Как сообщает «Интерфакс», новым министром по делам Brexit стал Доминик Рааб, ранее занимавший должность министра юстиции и министра жилищного строительства.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.