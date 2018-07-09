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Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Британские СМИ сообщают, что министр по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку. Об этом сообщает Press Association.

Дэвис был главным переговорщиком Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить главу британского МИДа Бориса Джонсона в случае, если он не согласится на ее условия выхода страны из Евросоюза.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. За такое решение проголосовали 51,9% граждан. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

20 мая лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что власти страны намерены провести референдум о независимости, как только станут понятны условия выхода Великобритании из Евросоюза.

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