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ЕС и Британия договорились о переходном периоде в 21 месяц после Brexit

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после выхода страны из ЕС составит 21 месяц, то есть завершится к концу декабря 2020 года.

Об этом заявил главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы договорились, что транзитный период будет ограничен по времени и составит 21 месяц с 30 марта 2019 года, когда Великобритания покинет ЕС», — цитирует его ТАСС.

По словам Барнье, в этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена Евросоюза, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в ЕС.

В начале марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство намерено заключить таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit, которое позволит стране заключать торговые сделки с другими государствами по своему усмотрению.

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