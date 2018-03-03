Британия намерена заключить с ЕС таможенное соглашение после Brexit

Британия намерена заключить таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit, которое позволит стране заключать торговые сделки с другими государствами по своему усмотрению. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, Великобритания ожидает любого поворота Brexit, но готова строить новые и прочные отношения с Евросоюзом. Официальный Лондон выступает против таможенного союза с ЕС, однако готов заключить таможенное соглашение, позволяющее заключать торговые сделки.

В качестве вариантов, которые могли бы сократить торговые трения до минимума, премьер назвала заключение торгового партнерства и упрощенного таможенного соглашения. Также, по ее словам, планируется принять особые условия для Северной Ирландии, сообщает телеканал «Звезда».

Тереза Мэй заявила, что таможенное соглашение позволило бы Великобритании устанавливать собственные пошлины с третьими странами, что невозможно сделать, находясь в таможенном союзе, и призвала Брюссель рассмотреть предложенные варианты.