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Британия намерена заключить с ЕС таможенное соглашение после Brexit

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Британия намерена заключить таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit, которое позволит стране заключать торговые сделки с другими государствами по своему усмотрению. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, Великобритания ожидает любого поворота Brexit, но готова строить новые и прочные отношения с Евросоюзом. Официальный Лондон выступает против таможенного союза с ЕС, однако готов заключить таможенное соглашение, позволяющее заключать торговые сделки.

В качестве вариантов, которые могли бы сократить торговые трения до минимума, премьер назвала заключение торгового партнерства и упрощенного таможенного соглашения. Также, по ее словам, планируется принять особые условия для Северной Ирландии, сообщает телеканал «Звезда».

Тереза Мэй заявила, что таможенное соглашение позволило бы Великобритании устанавливать собственные пошлины с третьими странами, что невозможно сделать, находясь в таможенном союзе, и призвала Брюссель рассмотреть предложенные варианты.

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