Мэй высказала Туску свое недовольство документом ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала проект документа ЕС по Brexit. Свое мнение она высказала напрямую председателю Европейского совета Дональду Туску.

«Премьер-министр заявила, что проект документа по Brexit неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства», — сообщили в пресс-службе главы британского кабмина.

Ранее Дональд Туск назвал планы Великобритании по Brexit «полнейшей иллюзией», уточняет gazeta.ru.

Как писал портал iz.ru, Евросоюз отмечает значительное число несогласованных вопросов по переходному периоду после Brexit.