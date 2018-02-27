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Парламент Шотландии не даст согласия на законопроект о выходе из ЕС

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Шотландский парламент не намерен давать согласие на законопроект премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о процедуре выхода из Евросоюза. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на первого министра Шотландии Николу Стерджен.

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По ее словам, она не собирается ставить подпись под документом, которые подрывает «целое основание, на котором построена деволюция». Стерджен уверена, что заслуживающее доверия правительство Шотландии не поступит таким образом.

Также она добавила, что с большой вероятностью правительства Шотландии и Уэльса попросят парламенты не рекомендовать одобрение законопроекта. Стерджен считает, что необходимость в общих системах регулирования может возникнуть, но их следует согласовывать с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в связи с расколом в рядах правящей Консервативной партии из-за отсутствия единой позиции по Brexit правительство Великобритании может уйти в отставку в 2018 году.

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