Парламент Шотландии не даст согласия на законопроект о выходе из ЕС

Шотландский парламент не намерен давать согласие на законопроект премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о процедуре выхода из Евросоюза. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на первого министра Шотландии Николу Стерджен.

По ее словам, она не собирается ставить подпись под документом, которые подрывает «целое основание, на котором построена деволюция». Стерджен уверена, что заслуживающее доверия правительство Шотландии не поступит таким образом.

Также она добавила, что с большой вероятностью правительства Шотландии и Уэльса попросят парламенты не рекомендовать одобрение законопроекта. Стерджен считает, что необходимость в общих системах регулирования может возникнуть, но их следует согласовывать с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в связи с расколом в рядах правящей Консервативной партии из-за отсутствия единой позиции по Brexit правительство Великобритании может уйти в отставку в 2018 году.