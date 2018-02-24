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Проевропейское лобби может спровоцировать отставку правительства Мэй

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Uppa.Co.Uk
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Проевропейское лобби в британском парламенте может дать бой правительству премьер-министра Терезы Мэй и настоять на сохранении членства страны в Таможенном союзе ЕС, пишет газета Financial Times. 

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В статье говорится, что поводом для такого шага стали итоги конференции Мэй с 10 влиятельными министрами, на которой идея дальнейшего пребывания в этом союзе была отвергнута.

После этого группа депутатов, среди которых был известный лейбористский парламентарий Чак Умунн, предложили внести в предложенный правительством Мэй закон о торговле принципиальную поправку. Законодатели требуют от кабмина предпринять все необходимые шаги, чтобы Британия участвовала в Таможенном союзе после Brexit.

Межпартийная инициативная группа полагает, что большинство депутатов нижней палаты парламента поддержит данную идею. Принятие этой поправки грозит тем, что правящий кабинет во главе с Мэй начнет борьбу за выживание и может не удержаться у власти.

Ожидается, что уже в понедельник лидер Лейбористской партии Джереми Корбин начнет оказывать давление на позицию премьера, указывает ТАСС.

По мнению министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, то, что происходит вокруг Brexit — это «дурдом».

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