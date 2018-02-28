Лондон отверг европейский проект соглашения по Brexit

Европейский проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС угрожает целостности страны, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Если этот документ будет реализован, то он нанесет ущерб британскому общему рынку, будет представлять угрозу конституционной целостности», — сказала глава кабмина во время выступления в палате общин.

Она отметила, что ни один премьер-министр Великобритании не смог бы согласиться на предложенные условия.

В частности, речь идет об одном из пунктов документа, который позволяет Северной Ирландии остаться в Таможенном союзе ЕС. При этом британские власти не смогут регулировать производственные мощности в этой части страны. Кроме того, Мэй настаивает на продлении переходного периода, который Евросоюз планирует завершить 31 декабря 2020 года.

Theresa May has told the House of Commons the draft legal text produced by the European Commission would "undermine the UK common market and threaten the constitutional integrity of the UK" if implemented and "no UK Prime Minister could ever agree to it" — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) February 28, 2018

Глава европейской делегации на переговорах по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, заявил, что «документ не содержит никаких сюрпризов» для Лондона.

По его словам, все положения соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, проект которого был представлен 28 февраля, были согласованы сторонами еще в декабре 2017 года.

При этом свой вариант документа Соединенное Королевство до сих пор не представило. Очередной этап переговоров Лондона и Брюсселя, как ожидается, завершится в марте.