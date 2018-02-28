Лондон отверг европейский проект соглашения по Brexit
Европейский проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС угрожает целостности страны, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
«Если этот документ будет реализован, то он нанесет ущерб британскому общему рынку, будет представлять угрозу конституционной целостности», — сказала глава кабмина во время выступления в палате общин.
Она отметила, что ни один премьер-министр Великобритании не смог бы согласиться на предложенные условия.
В частности, речь идет об одном из пунктов документа, который позволяет Северной Ирландии остаться в Таможенном союзе ЕС. При этом британские власти не смогут регулировать производственные мощности в этой части страны. Кроме того, Мэй настаивает на продлении переходного периода, который Евросоюз планирует завершить 31 декабря 2020 года.
Глава европейской делегации на переговорах по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, заявил, что «документ не содержит никаких сюрпризов» для Лондона.
По его словам, все положения соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, проект которого был представлен 28 февраля, были согласованы сторонами еще в декабре 2017 года.
При этом свой вариант документа Соединенное Королевство до сих пор не представило. Очередной этап переговоров Лондона и Брюсселя, как ожидается, завершится в марте.