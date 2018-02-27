Лондон выйдет из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit

После выхода Великобритании из состава ЕС юрисдикция Европейского суда не будет распространяться на страну.

«Нет, этого не произойдет, потому что это было однозначно отвергнуто британским народом. Мы не можем подпадать под действия Европейского суда, это является частью мер, направленных на возвращение контроля над нашими законами», — заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Формальный выход Великобритании из ЕС состоится 29 марта 2019 года, напоминает ТАСС.

Европейский суд — высшая инстанция Суда Европейского союза. В его функции входит проверка национальных законов стран ЕС на соответствие общеевропейским договорам. Решение Европейского суда окончательное — его нельзя обжаловать.

Как писал iz.ru, правительство Великобритании может уйти в отставку в этом году в связи с расколом в рядах правящей Консервативной партии из-за отсутствия единой позиции по Brexit.