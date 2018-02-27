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Лондон выйдет из-под юрисдикции Европейского суда после Brexit

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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После выхода Великобритании из состава ЕС юрисдикция Европейского суда не будет распространяться на страну.

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«Нет, этого не произойдет, потому что это было однозначно отвергнуто британским народом. Мы не можем подпадать под действия Европейского суда, это является частью мер, направленных на возвращение контроля над нашими законами», — заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Формальный выход Великобритании из ЕС состоится 29 марта 2019 года, напоминает ТАСС.

Европейский суд — высшая инстанция Суда Европейского союза. В его функции входит проверка национальных законов стран ЕС на соответствие общеевропейским договорам. Решение Европейского суда окончательное — его нельзя обжаловать.

Как писал iz.ru, правительство Великобритании может уйти в отставку в этом году в связи с расколом в рядах правящей Консервативной партии из-за отсутствия единой позиции по Brexit.

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