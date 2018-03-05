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Лондон уверен в достижении торговой сделки с США после Brexit

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Фото: Global Look Prees/Velar Grant
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Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявила, что Лондон уверен в достижении торгового соглашения с Вашингтоном после прекращения членства страны в Евросоюзе.

«Я думаю, что президент (США. — Ред.) и премьер-министр четко заявили о важности достижения двухстороннего торгового соглашения после Brexit», — приводит ее слова ТАСС.

Трамп минувшим летом заявил, что ожидает очень быстрого заключения торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из ЕС.

Ранее в ходе телефонного разговора Мэй выразила президенту США Дональду Трампу обеспокоенность угрозой введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий. Их размер составит 25% на сталь и 10% на алюминий.

По данным ряда источников,Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия в приступе гнева.

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