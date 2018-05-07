Джонсон появится в любимом телешоу Трампа

Глава британского МИДа Борис Джонсон появится в любимом телешоу президента США Дональда Трампа Fox & Friends, чтобы убедить его сохранить соглашение по иранской ядерной программе.

По данным «РИА Новости», МИД Великобритании подтвердил, что Джонсон станет участником программы во время своего двухдневного визита в США: министр прибудет в Вашингтон в воскресенье, 13 мая.

В ходе поездки Джонсон встретится, в частности, с вице-президентом США Майклом Пенсом и советником главы государства Джоном Болтоном.

В преддверии поездки Борис Джонсон в авторской статье, опубликованной в газете The New York Times, написал, что отказ США от соглашения по иранской ядерной программе будет ошибкой, так как это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

Однако Дональд Трамп неоднократно призывал внести в документ изменения, угрожая выходом из сделки. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если пойдут на этот шаг.