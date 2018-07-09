Джонсон предрек Великобритании статус колонии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя свою отставку, заявил, что страна «движется к статусу колонии». По его мнению, поведение британских властей на переговорах по Brexit привело к потере возможностей, на которые надеялся народ.

«Многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой договоренности», — говорится в письме экс-министра главе правительства Терезе Мэй, скан которого опубликовало Би-би-си в понедельник, 9 июня.

Джонсон отметил, что для британцев Brexit должен быть «возможностью и надеждой». Сейчас, два года спустя после голосования, «мечта потихоньку умирает», отметил он.

Джонсон сложил полномочия 9 июля. Он возглавлял министерство с лета 2016 года. В офисе премьер-министра пообещали назвать имя его преемника в ближайшее время.

Ранее в отставку подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. И он, и Джонсон высказывались в пользу жесткого сценария выхода из ЕС, в то время как Мэй заявляла о намерении смягчить этот процесс.