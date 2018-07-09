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Джонсон предрек Великобритании статус колонии

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Фото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя свою отставку, заявил, что страна «движется к статусу колонии». По его мнению, поведение британских властей на переговорах по Brexit привело к потере возможностей, на которые надеялся народ.

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«Многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой договоренности», — говорится в письме экс-министра главе правительства Терезе Мэй, скан которого опубликовало Би-би-си в понедельник, 9 июня.

Джонсон отметил, что для британцев Brexit должен быть «возможностью и надеждой». Сейчас, два года спустя после голосования, «мечта потихоньку умирает», отметил он.

Джонсон сложил полномочия 9 июля. Он возглавлял министерство с лета 2016 года. В офисе премьер-министра пообещали назвать имя его преемника в ближайшее время.

Ранее в отставку подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. И он, и Джонсон высказывались в пользу жесткого сценария выхода из ЕС, в то время как Мэй заявляла о намерении смягчить этот процесс.

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