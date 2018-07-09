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Туск не ждет устранения проблем Brexit с уходом Джонсона и Дэвиса

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Кризис в переговорах Евросоюза и Великобритании о выходе королевства из состава объединения далек от решения даже после ухода в отставку министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона. Такое мнение выразил глава Европейского совета Дональд Туск.

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«Эта проблема остается далека от решения с Дэвисом или без него. К сожалению, проблема Brexit не уйдет с Девисом. То же самое я могу сказать про Джонсона», — цитирует его ТАСС.

Ранее в понедельник, 9 июля, министр иностранных дел подал Борис Джонсон подал в отставку. Он занимал эту должность с 13 июля 2016 года, а до этого работал на посту мэра Лондона с 2008 года.

Кроме того, накануне, 8 июля, о сложении полномочий объявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Оба политика являлись сторонниками «жесткого Brexit», однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на прошлой неделе о намерении смягчить выход Великобритании из Евросоюза.

Новым министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза назначен Доминик Рааб.

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