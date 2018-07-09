Мэй отвергла идею референдума по итоговой сделке с Брюсселем по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла идею проведения общенародного голосования по итоговой сделке между Лондоном и Брюсселем по условиям выхода страны из Евросоюза.

«Я не сделаю этого, потому что британский народ уже проголосовал. Этот парламент дал людям право проголосовать, а они сделали свой выбор. И они хотят, чтобы их правительство осуществило бы их выбор на практике», — заявила Мэй в парламенте, отвечая на вопрос лейбористов о том, есть ли у нее намерение провести подобный референдум на фоне недовольства 69% британцев тем, как власти осуществляют политику Brexit.

Премьер также напомнила, что 80% избирателей на всеобщих выборах, состоявшихся в прошлом году, проголосовали за партии, которые заявляли о своей приверженности осуществлению Brexit.

Ранее 9 июля Мэй заявила, что британскому правительству нужно готовиться к разным вариантам Brexit, в том числе и к такому, при котором Лондону не удастся договориться с Брюсселем о дальнейших взаимоотношениях.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. За такое решение проголосовали 51,9% граждан. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.