Прямой эфир
Сюжет:

Мэй предупредила о возможном срыве договоренности по Brexit

0
Фото: REUTERS/Kevin Coombs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британскому правительству нужно готовиться к разным вариантам Brexit, в том числе и к такому, при котором Лондону не удастся договориться с Брюсселем о дальнейших взаимоотношениях. Об этом, выступая в парламенте, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Заявление Мэй последовало после отставки министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, отмечает CNBC.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что отставка Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса не приблизила решение вопроса о дальнейших взаимоотношениях Великобритании и ЕС. «Политики приходят и уходят, а проблемы, которые они создали людям, остаются», — написал политик в Twitter.

Джонсон, возглавлявший МИД Великобритании с июля 2016 года, сложил полномочия днем 9 июля. Имя его преемника пока не названо, офис премьер-министра пообещал сделать это в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэй назначила нового министра по Brexit
Лондон изучает данные о связях с РФ главного спонсора кампании по Brexit

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017