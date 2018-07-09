Мэй предупредила о возможном срыве договоренности по Brexit

Британскому правительству нужно готовиться к разным вариантам Brexit, в том числе и к такому, при котором Лондону не удастся договориться с Брюсселем о дальнейших взаимоотношениях. Об этом, выступая в парламенте, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Заявление Мэй последовало после отставки министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, отмечает CNBC.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что отставка Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса не приблизила решение вопроса о дальнейших взаимоотношениях Великобритании и ЕС. «Политики приходят и уходят, а проблемы, которые они создали людям, остаются», — написал политик в Twitter.

Джонсон, возглавлявший МИД Великобритании с июля 2016 года, сложил полномочия днем 9 июля. Имя его преемника пока не названо, офис премьер-министра пообещал сделать это в ближайшее время.