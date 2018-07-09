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Мэй назначила нового министра по Brexit

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Фото: Global Look Press/Thierry Roge
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром по вопросам выхода страны из Евросоюза Доминика Рааба.

«Королева с удовольствием одобрила назначение Доминика Рааба в качестве нового государственного секретаря Великобритании по вопросам выхода страны из Европейского союза», — сообщается в Twitter главы кабмина.

Ранее Рааб занимал пост заместителя министра по делам регионов и местного самоуправления.

Его предшественник на посту министра по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку 8 июля. Свой уход он объяснил тем, что правительство 6 июля согласовало слишком мягкий план по выходу Великобритании из ЕС.

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