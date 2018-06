Второго референдума по Brexit не будет

Повторного референдума по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС) не будет. Об этом «Известиям» заявили в департаменте британского правительства по выходу из ЕС. Так там прокомментировали кампанию противников Brexit по организации нового голосования. В департаменте подчеркнули, что сейчас Британия сконцентрирована на том, чтобы покинуть Евросоюз с максимальной выгодой для себя.

Соединенное Королевство приняло окончательное решение о выходе из Евросоюза и отменять его не планирует. Такова позиция Лондона в отношении повторного референдума, за который ратуют противники Brexit из политического движения Best for Britain («Лучшее для Британии». — «Известия»).

— Граждане Соединенного Королевства уже сказали свое слово в рамках крупнейшего демократического процесса, который когда-либо осуществлялся в этой стране, — заявили «Известиям» в департаменте по выходу из Европейского союза. — Премьер-министр ясно дала понять, что второго референдума по этому вопросу не будет.

В департаменте подчеркнули, что в данный момент Британия сфокусирована на разработке наиболее выгодной для страны сделки, которая позволит «вернуть контроль над своими границами, законами и деньгами». С начала переговоров произошел значительный прорыв, считают в ведомстве: «защитили права четырех миллионов наших граждан, достигли согласия с ЕС по финансовому урегулированию и срокам, а также разработали 75% соглашения о выходе страны из Союза».

— Переговоры идут хорошо, и мы уверены, что нам удастся установить сотрудничество с ЕС, которое касалось бы более широкого круга вопросов и работало бы лучше, чем любые другие договоренности о свободной торговле в мире, — пояснили в департаменте.

Окончательное соглашение между Британией и ЕС стороны планируют оформить до октября 2018 года — к этому моменту должны быть согласованы условия выхода и порядок дальнейших взаимоотношений. В следующем марте, после того, как документ одобрят британское правительство и Совет ЕС, должен начаться переходный период Brexit, который продлится примерно до 2020 года. Однако если Британия и ЕС не согласуют финальный документ, то страна покинет Евросоюз без сделки.

Тем не менее, несмотря на решимость правительства, противники Brexit до сих пор пытаются отстоять место Британии в Евросоюзе. Прошедший в 2016 году референдум о выходе из ЕС расколол страну и вызвал ожесточенные споры, отметила в беседе с «Известиями» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

— В дальнейшем эта борьба не утихнет, наоборот, она, скорее всего, обострится, — считает эксперт.

Борьба сторонников и противников Brexit идет до сих пор: так, движение Best for Britain разработало программу, согласно которой в течение года в стране должен пройти повторный референдум против выхода Британии из ЕС. Соответствующий манифест организация опубликует на сайте 8 июня. Главная цель кампании — убедить достаточное количество членов парламента в необходимости остаться в Евросоюзе. Слоган Best for Britain, вывешенный на билбордах в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Ливерпуле, гласит: «Мы все заслуживаем право на решающее слово по Brexit».

Сейчас, по данным BBC, бюджет организации составляет 2,4 млн фунтов стерлингов. В дальнейшем она планирует получить еще 3,2 млн на развитие кампании. Наибольшую сумму внес американский финансист Джордж Сорос: он пожертвовал Best for Britain около 500 тыс. фунтов. Объясняя, почему он поддерживает кампанию, предприниматель заявил, что «Brexit — это чрезвычайно разрушительный процесс, который вредит обеим сторонам» и который надо остановить.

В самой организации «Известиям» отказались дать какие-либо комментарии, сославшись на то, что Best for Britain не работает с российскими СМИ.

Говорить, что цели организации сопрягаются с государственными, не стоит, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Анна Виловатых.

— Данная организация является некоммерческой, — пояснила она. — Понятно, что здесь ее деятельность исходит из интересов конкретных личностей и конкретных структур.

По словам эксперта, новое голосование возможно лишь в том случае, если останутся вопросы по условиям сделки и если в его пользу выскажутся правительство и парламент. Тогда второй референдум придется уместить в срок с октября 2018 года по март 2019-го. Однако для этого будет необходима политическая воля британского премьера. Но пока ситуация уверенно идет в сторону разрыва с «европейской семьей».