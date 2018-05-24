СМИ сообщили о желании Мэй отстрочить полноценный Brexit до 2023 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз отстрочить полноценный Brexit до 2023 года.

Как пишет The Times, планируется, что во время второго переходного периода будут решены вопросы по торговым соглашениям и таможне.

Это требуется для того, чтобы не допустить создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией и избежать таким образом необходимости введения проверок, передает «Газета.ру».

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. После этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

20 мая лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что власти страны намерены провести референдум о независимости, как только станут понятны условия выхода Великобритании из Евросоюза.