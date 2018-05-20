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Шотландия планирует провести референдум о независимости

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Фото: TAСС/Zuma/Gustavo Valiente
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Власти Шотландии намерены провести референдум о независимости, как только станут понятны условия выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС). Об этом заявила лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

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Она надеется, что определенность относительно итогов Brexit появится осенью. После этого будет рассмотрен вопрос о сроках проведения референдума о независимости региона, передает ТАСС.

Стерджен допустила, что в ближайшее время ее партия может возобновить дискуссию о том, какие перспективы представляет независимость для Шотландии, отметив, что данные дебаты будут основаны в большей степени на амбициях и надежде, а не на отчаянии. 

Летом 2017 года правительство Шотландии отказалось от немедленного запуска процедуры по подготовке к референдуму, пообещав вернуться к данному вопросу осенью 2018 года. Стерджен тогда заявила, что власти остаются приверженными идее дать жителям региона право выбора по завершении процесса переговоров по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС.

Шотландия уже пыталась выйти из состава Соединенного Королевства. Референдум о независимости состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% жителей региона проголосовали против отделения от Великобритании.

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