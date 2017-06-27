Правительство Шотландии отказалось от немедленного запуска законодательной процедуры по подготовке к референдуму о независимости региона от Великобритании. Об этом заявила во вторник первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен, выступая в региональном парламенте (Холируде).

Стерджен пообещала вернуться к этому вопросу осенью следующего года, когда наступит ясность по Brexit.

По словам главы ШНП, правительство региона остается приверженным идее дать Шотландии право выбора по завершении процесса переговоров по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС.

Стерджен подтвердила, что шотландское правительство отменит план, представленный ею 13 марта, и немедленно запускать законодательную процедуру для организации нового референдума не будет. «К концу процесса переговоров с ЕС, вероятно, следующей осенью мы вернемся в парламент, чтобы представить наше решение», — цитирует Стерджен ТАСС.

При этом первый министр Шотландии выразила сомнение в том, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сможет вывести Соединенное Королевство из ЕС, сохранив соглашение о свободной торговле с Европой, пишет сайт «Комсомольской правды».