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Кисляк не ждет перемен в отношениях Москвы и Лондона после отставки Джонсона

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Член Совета Федерации, бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что отставка министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона не приведет к улучшению отношений Лондона и Москвы.

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По словам сенатора, не Джонсон, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй определяет курс на конфронтацию с Россией.

«Взятый Лондоном курс в отношениях с Россией настолько агрессивен и инерционен, что вряд ли можно ожидать, что одна отставка, в том числе министра иностранных дел, его развернет», — цитирует Кисляка «РИА Новости».

Ранее, 9 июля, стало известно, что Джонсон подал в отставку на фоне разногласий с Мэй по Brexit. Он возглавлял британский МИД с 13 июля 2016 года. До этого, с 2008 года, Джонсон был мэром Лондона.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились после инцидента в Солсбери, где было совершено покушение на британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Соединенное Королевство утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы было произведено в России. Москва категорически отвергает все обвинения и требует независимого и открытого расследования инцидента.

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