Захарова прокомментировала отставку Бориса Джонсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook отставку главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

«Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», — написала Захарова.

Она также отметила усиливающийся правительственный кризис в Великобритании.

«Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики», — заключила представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что Джонсон подал в отставку 9 июля. По информации журналистов, глава правительства Тереза Мэй приняла его отставку. Джонсон занимал пост главы МИД Британии с 13 июля 2016 года. До этого, с 2008 года, он являлся мэром Лондона.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. По информации журналистов, увольнения связаны с разногласиями по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете, они являлись сторонниками «жесткого Brexit». При этом Мэй на прошлой неделе заявила о намерении смягчить условия выхода королевства из ЕС.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.