Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри не намерен уходить в отставку вслед за главой МИД страны Борисом Джонсоном. Об этом сообщается в его Twitter.

«В этот момент неопределенности для правительства хочу заверить вас, что никуда не ухожу: у меня удобное место, никаких шансов, что я его покину», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что Ларри рискует лишиться поста из-за лени и халатного отношения к работе. В офис главы кабинета министров 40 раз вызывали службу по борьбе с грызунами из-за того, что кот играет с крысами, вместо того чтобы ловить их.

Джонсон, возглавлявший министерство с лета 2016 года, сложил полномочия 9 июля. Имя его преемника пока не озвучено, офис главы правительства Терезы Мэй пообещал сделать это в ближайшее время.