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Кот Ларри прокомментировал отставку Бориса Джонсона

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри не намерен уходить в отставку вслед за главой МИД страны Борисом Джонсоном. Об этом сообщается в его Twitter.

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«В этот момент неопределенности для правительства хочу заверить вас, что никуда не ухожу: у меня удобное место, никаких шансов, что я его покину», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что Ларри рискует лишиться поста из-за лени и халатного отношения к работе. В офис главы кабинета министров 40 раз вызывали службу по борьбе с грызунами из-за того, что кот играет с крысами, вместо того чтобы ловить их.

Джонсон, возглавлявший министерство с лета 2016 года, сложил полномочия 9 июля. Имя его преемника пока не озвучено, офис главы правительства Терезы Мэй пообещал сделать это в ближайшее время.

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