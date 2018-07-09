Названо имя преемника Бориса Джонсона на посту главы британского МИДа

Новым министром иностранных дел Великобритании назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил офис премьер-министра страны Терезы Мэй.

«Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций», — цитирует сообщение Даунинг-стрит «Интерфакс».

Джонсон сообщил о своей отставке 9 июля в письме главе кабмина. Причиной своего ухода он назвал разногласия с Мэй по поводу будущих отношений Лондона и Брюсселя после Brexit.

Борис Джонсон занимал пост главы МИДа Британии с 13 июля 2016 года.