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Названо имя преемника Бориса Джонсона на посту главы британского МИДа

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Новым министром иностранных дел Великобритании назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил офис премьер-министра страны Терезы Мэй.  

«Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций», — цитирует сообщение Даунинг-стрит «Интерфакс».

Джонсон сообщил о своей отставке 9 июля в письме главе кабмина. Причиной своего ухода он назвал разногласия с Мэй по поводу будущих отношений Лондона и Брюсселя после Brexit. 

Борис Джонсон занимал пост главы МИДа Британии с 13 июля 2016 года.

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